Работы по судоходному шлюзу Красногорского гидроузла будут возобновлены. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на завершение первого этапа строительства комплекса гидротехнических сооружений, призванного обеспечить устойчивую работу водозаборов в Омской области, рассмотрели эксперты Омского филиала Главгосэкспертизы России, говорится в сообщении ведомства.



По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Строительство Красногорского водоподъёмного гидроузла на реке Иртыш в 1813 км от устья в районе села Красная Горка Омского района Омской области ведётся с 2011 года. Гидроузел необходим для гарантированного водоснабжения Омского промышленного узла путем поддержания уровенного режима в реке Иртыш в пределах города и его окрестностей на отметках, обеспечивающих стабильную бесперебойную круглогодичную работу городских водозаборов в любые по водности годы, независимо от текущих расходов воды и с сохранением гарантированного судоходства через створ гидроузла.



В связи с рядом сложностей работы были выполнены не в полном объёме и в итоге приостановлены. В создавшихся условиях для недопущения постепенного разрушения и деградации уже построенных сооружений выполнена отдельная проектная документация с учётом состояния сооружений на момент приостановки стройки и изменений, внесенных в процессе предыдущего строительства, а также коррекции нормативной базы.



Проектом, рассмотренным экспертами Омского филиала Главгосэкспертизы России, планируется завершение строительства после длительного простоя объектов первого этапа. Будет проведена достройка сооружений левого берега, судоходного шлюза и необходимого для их функционирования комплекса вспомогательных сооружений, инженерных сетей и систем.



Данным этапом строительства не предусматривается наполнение водохранилища. В дальнейшем запроектированные объекты обеспечат работу гидроузла в проектном режиме уже после наполнения водохранилища и перекрытия русла реки, предусмотренных вторым этапом строительства.



Работы финансируются за счёт средств бюджета Омской области.



"AK&M" от 21.10.2019