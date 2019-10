Sabre покупает Radixx

Sabre Corporation объявил о приобретении компании Radixx. Об этом говорится в сообщении компании.



Sabre ожидает, что сделка по приобретению Radixx позволит компании предложить быстрорастущему рынку лоу-кост перевозок передовые технологические возможности для ритейла, дистрибуции и выполнения торговых операций, отмечается в сообщении.



Объединив технологические портфели, Sabre и Radixx предложат инновационные комплексные решения, созданные на базе передовых технологий и глубокой экспертизы, для всех игроков рынка - от низкобюджетных до сетевых перевозчиков.



Sabre планирует управлять Radixx в качестве самостоятельной дочерней компании, относящейся к подразделению Airline Solutions.



Эксклюзивным финансовым консультантом Radixx в этой сделке выступила компания Robert W. Baird & Co.



Ориентировочная цена Radixx составила примерно $110 млн, включая платежи кредиторам в форме наличных средств. Ожидается, что в 2019 году доход Radixx составит около $20 млн. Sabre прогнозирует окупаемость сделки в среднесрочной перспективе, но эффект от неё может быть незначительно скорректирован уточненными показателями прибыли на акцию Sabre в 2020 году из-за ожидаемых дополнительных инвестиций в быстрорастущий сегмент лоу-кост авиаперевозок. Ожидается, что приобретение Radixx окажет несущественное влияние на финансовые результаты Sabre за полный 2019 год.



Sabre Corporation (NASDAQ: SABR) - ведущий поставщик технологий для мировой индустрии туризма и путешествий. Сотни авиакомпаний и тысячи отелей используют программное обеспечение, базы данных, мобильные технологии и решения по дистрибуции Sabre, которые помогают им реализовать ключевые функции бизнеса, такие как бронирование авиаперелетов и проживания в отеле, управление доходами, управление расписанием полётов, развитием сети и ресурсами экипажей. Sabre также выступает ведущей торговой площадкой, связывающей поставщиков туристических услуг с конечными потребителями. Объём операций на площадке Sabre составляет более $120 млрд в год. Штаб-квартира компании находится в городе Саутлейк (Техас, США). Sabre предоставляет услуги клиентам в более чем 160 странах по всему миру.



Основанная в 1993 году, Radixx International, Inc. со штаб-квартирой в Орландо, штат Флорида, США, сочетает инновационный технологический подход с уникальными моделями партнерств, позволяя авиакомпаниям всех размеров и бизнес-моделей быть эффективными ритейлерами и операторами. Radixx работает с лоу-кост и ультра лоу-кост перевозчиками, в том числе поддерживает дистрибуцию через GDS. Портфель компании включает передовой движок онлайн-бронирования Radixx ezyCommerce, облачную систему обслуживания пассажиров Radixx Res и пакет сервисов для отправки рейсов Radixx Go. Эти решения разработаны для повышения прибыли и производительности авиакомпаний благодаря расширенным сервисам дистрибуции. В 2016 году компания выпустила систему обслуживания пассажиров шестого поколения, созданную на базе микро-сервисов.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"