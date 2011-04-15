РЖД и Республика Сербия подписали соглашение

Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров и вице-председатель правительства, министр строительства, транспорта и инфраструктуры Республики Сербии Зорана Михайлович подписали соглашение о совместной реализации проекта модернизации железнодорожной линии Белград - Врбница - граница с Черногорией (Бар), участок Вальево - граница с Черногорией. Об этом говорится в сообщении РЖД.



Стороны подчеркнули твёрдую приверженность активному развитию взаимовыгодного сотрудничества по проектам в области железнодорожного транспорта и выразили намерение выйти на подписание нового контракта.



Также в рамках межправительственного соглашения о предоставлении Правительству Республики Сербии государственного экспортного кредита, подписанного сегодня, было заключено дополнительное соглашение к контракту от 17 января 2019 года между ООО "РЖД Интернешнл" (дочернее общество РЖД, реализующее зарубежные инфраструктурные проекты холдинга) и АО "Инфраструктура железных дорог Сербии" на модернизацию и реконструкцию систем сигнализации, централизации и блокировки, связи и телекоммуникаций с созданием Единого Диспетчерского центра по управлению движением поездов в Республике Сербия.



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала - 2254029003000 руб.



Чистая прибыль холдинга "РЖД" по МСФО за первое полугодие 2019 года составила 107.1 млрд руб. Доходы составили 1.238 трлн руб., что на 6.3% выше результатов годом ранее - 1.164 трлн руб.







"AK&M" от 21.10.2019