Ростех и Ростелеком роботизируют МФЦ

Концерн "Автоматика" госкорпорации "Ростех" по заказу Ростелекома приступил к изготовлению партии криптобиокабин, которые позволят автоматизировать выдачу загранпаспортов в МФЦ. Об этом говорится в сообщении Ростеха.



Напомним, что в соответствии с распоряжением Правительства РФ Ростелеком назначен единым поставщиком решения и услуг для МФЦ.



Программно-технический комплекс "Криптобиокабина" - это устройство в едином защищенном корпусе с предустановленным общесистемным и прикладным программным обеспечением, включая средства защиты информации. КБК регистрирует биометрические параметры и активирует изготовленный заграничный паспорт нового поколения на основании результатов двухфакторной биометрической верификации заявителя.



Функционал криптобиокабины позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев. Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах - видимом и ультрафиолетовом.



Прототип криптобиокабины был впервые представлен в 2018 году. С тех пор была проведена большая работа по замене импортных компонентов на отечественные. Например, сканер отпечатков пальцев, фотокамера, система бестеневого освещения, а также устройство, сочетающее сканер MRZ-строки (машинно-читаемой зоны) и считыватель микросхем паспортов нового поколения были заменены на новейшие образцы отечественного производства, что позволило существенно сократить время оформления документов. Кроме того, серийная версия КБК отличается усовершенствованным дизайном и эргономикой. В частности, кабина оборудована комфортным сиденьем, более удобным стало расположение сканера документов и сенсорных экранов.



Госкорпорация "Ростех" - российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В её состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 - в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. В портфель Ростеха входят такие известные бренды, как АвтоВАЗ, КамАЗ, концерн "Калашников", "Вертолёты России", ВСМПО-АВИСМА, Уралвагонзавод и так далее. Организации Ростеха расположены на территории 60 субъектов РФ и поставляют продукцию на рынки более 100 стран.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



Чистая прибыль ПАО "Ростелеком" по МСФО за I квартал 2019 года выросла на 46% до 5.631 млрд руб. с 3.864 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 3% до 78.667 млрд руб. с 76.203 млрд руб., показатель OIBDA - на 12% до 26.381 млрд руб. с 23.551 млрд руб., операционная прибыль - на 16% до 9.709 млрд руб. с 8.357 млрд руб.



"AK&M" от 21.10.2019