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21/10/2019
12:40

В Анапе отремонтируют трассу Новороссийск-Керчь

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России повторно проверил достоверность определения сметной стоимости капитального ремонта автодороги А-290 Новороссийск-Керчь в Краснодарском крае. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение, говорится в сообщении ведомства.

Автомобильная дорога федерального значения А-290 Новороссийск-Керчь входит в состав европейского маршрута E97, проходит по территории Краснодарского края и Крыма и пересекает Керченский пролив через Крымский мост. Проектом, достоверность определения сметной стоимости которого подтвердили эксперты Главгосэкспертизы России, предусмотрен капремонт отрезка трассы км 48+988 - км 55+800 на территории Анапы.

Протяжённость участков капитального ремонта автодороги в границах производства работ составляет 6017.82 м. Здесь усилят дорожную одежду, оборудуют заездные "карманы" и посадочные площадки, переустроят три остановки общественного транспорта, укрепят обочины, обустроят тротуары, выполнят систему водоотвода. Также будут модернизированы светофоры и выполнена замена освещения участка.

Планируется, что интенсивность движения автотранспорта на трассе после ввода участка в эксплуатацию составит 7121 автомобилей в сутки.



"AK&M" от 21.10.2019
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