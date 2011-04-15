Деятельность BlaBlaCar признана законной в России

Арбитражный суд города Москвы по иску астраханской транспортной компании ООО "Транс Лайн" к ООО "Комьюто рус" (BlaBlaCar) решил отказать полностью в удовлетворении исковых требований. Об этом говорится в сообщении BlaBlaCar.



Таким образом, суд признал, что информация, содержащаяся на платформе BlaBlaCar, не является информацией, распространение которой на территории России запрещено, а использование платформы BlaBlaCar гражданами России с целью поиска попутчиков для совершения совместных междугородних автопоездок является законным.



Ранее "Транс Лайн" уже обращался с иском к BlaBlaCar. Однако, Таганский районный суд возвратил истцу иск в связи с неподсудностью по территориальному признаку. Истец подал апелляцию, но Мосгорсуд признал, что характер спора является экономическим ввиду того, что истец указал на то, что, в частности, деятельность BlaBlaCar наносит материальный ущерб перевозчикам, и поэтому подлежит рассмотрению и разрешению арбитражным судом.



Позиция BlaBlaCar состоит в том, что автомобильные поездки, в рамках которых владелец авто эпизодически подвозит попутчиков и за их счёт частично компенсирует расходы на поездку (например, на топливо), но не получает прибыль, не могут быть признаны коммерческими. Существующие претензии к BlaBlaCar некоторых перевозчиков связаны именно с тем, что это понятие ("совместная поездка") не предусмотрено российским законодательством, отмечается в сообщении.



При этом BlaBlaCar выступает активным сторонником регулирования отрасли совместных поездок с попутчиками с целью создания прозрачного рынка междугородних пассажирских перевозок и обеспечения безопасности пассажиров.



Отметим, на сегодняшний день BlaBlaCar сотрудничает более чем с 500 перевозчиками по всей России и более 10 региональными автовокзалами. Также в сентябре 2019 года BlaBlaCar сделал предложение о покупке компании Busfor - крупнейшего дистрибьютора онлайн билетов на автобусы в Центральной и Восточной Европе. Всего у BlaBlaCar в России более 22 млн пользователей.





"AK&M" от 21.10.2019