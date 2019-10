Началось заполнение газом первой ветки "Турецкого потока" в рамках пусконаладочных мероприятий. Об этом говорится в сообщении Газпромэкспорта.



Проектная компания "Саут Стрим Транспорт Б.В." начала заполнение природным газом первой из двух ниток морского участка газопровода "Турецкий поток". Это завершающий этап испытаний перед вводом газопровода в эксплуатацию. Коммерческая эксплуатация газопровода должна начаться до конца 2019 года, сообщает компания.



Газ, подаваемый в систему "Турецкого потока", поставляется через Единую систему газоснабжения ПАО "Газпром". Необходимое давление для заполнения системы "Турецкого потока" создаётся компрессорной станцией "Русская".



Пусконаладочные работы на морском участке начались после того, как обе нитки были сертифицированы аттестующим органом компании DNV-GL, которая подтвердила, что целостность и технические характеристики системы из двух газопроводов диаметром 32 дюйма соответствуют "Морскому стандарту DNV GL для подводных трубопроводных систем" и другим соответствующим международным стандартам.



К настоящему времени строительные работы на приёмном терминале в Турции находятся на завершающей стадии. Заполнение второй нитки природным газом начнется после того, как будет закончено заполнение первой нитки, отмечается в релизе.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 21.10.2019