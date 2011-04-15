МОЭК обратился в суд с заявлением о банкротстве УК "Дом-Мастер"

ПАО "МОЭК" обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о признании управляющей компании в сфере ЖКХ ООО УК "Дом-Мастер" несостоятельным (банкротом). Об этом говорится в сообщении МОЭК.



Задолженность ООО УК "Дом-Мастер" перед ПАО "МОЭК", включенная в заявление о банкротстве и в отношении которой имеются решения суда апелляционной инстанции, вступившие в законную силу, составляет 628 млн руб. Общий долг управляющей компании перед ПАО "МОЭК" — более 1 млрд руб. находится в суде.



Ранее по заявлению ПАО "МОЭК" правоохранительными органами в отношении бывшего генерального директора ООО УК "Дом-Мастер" А.А. Попкова и неустановленных лиц были возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б" ч. 2 ст. 165 Уголовного кодекса РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу имущества путём обмана или злоупотребления доверием, совершённое в крупном размере и причинившее особо крупный ущерб).



"Действия недобросовестных управляющих компаний всегда будут иметь последствия, в том числе в виде привлечения их руководителей и владельцев к уголовной ответственности при установлении фактов мошенничества, а также к субсидиарной ответственности в случае банкротства", — отметил начальник правового управления ПАО "МОЭК" Михаил Бычков.



ООО УК "Дом-Мастер" является управляющей компанией в сфере ЖКХ, занимается обслуживанием многоквартирных жилых домов, расположенных преимущественно в Центральном административном округе Москвы. В настоящее время компания занимает первое место в составленном ПАО "МОЭК" "Антирейтинге компаний-должников".



В конце 2018 года начался массовый процесс перевода домов, управляемых ООО УК "Дом-Мастер", в две другие компании, входящие, так же, как и "Дом-Мастер", в группу "Капитал-Инвест". По состоянию на 1 октября 2019 года общее количество многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО УК "Дом-Мастер", сократилось с 331 до 44.



При этом в настоящее время возбуждён ряд уголовных дел по признакам преступления, предусмотренного ст. 327 Уголовного кодекса РФ, в связи с обнаруженными многочисленными фактами фальсификации подписей в протоколах общих собраний собственников помещений по вопросу организованного перевода многоквартирных домов из управления ООО УК "Дом-Мастер" в ОАО УК "Городская" и ООО УК "Покровская".



Кроме того, возбуждены уголовные дела по ч. 7 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба, совершенное в особо крупном размере).



Также ведётся работа с контрольно-надзорными органами в части привлечения ООО УК "Дом-Мастер" и его должностных лиц к административной ответственности.



ПАО "Московская объединённая энергетическая компания" (МОЭК, ИНН 7720518494) осуществляет отопление и горячее водоснабжение 70% жилых и административных зданий, промышленных предприятий и объектов социальной сферы Москвы. Деятельность МОЭК распространяется на все сегменты энергетического рынка: производство, распределение и сбыт тепловой энергии, а также производство электроэнергии. Основной акционер компании - ООО "Газпром энергохолдинг" (доля в уставном капитале - 88.126%). В 2015 году компании был присвоен статус единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) в Москве.



Чистая прибыль МОЭК по РСБУ за I квартал 2019 года снизилась на 18% до 8.902 млрд руб. с 10.794 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 59.552 млрд руб., снизившись на 5.4% с 62.949 млрд руб. Себестоимость продаж снизилась на 4.6% до 48.076 млрд руб. Показатель EBITDA составил 14.228 млрд руб. против 16.503 млрд руб.



Чистая прибыль ПАО МОЭК по МСФО за первое полугодие 2019 года упала на 12% до 6.034 млрд руб. с 6.851 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 3.6% до 85.064 млрд руб. с 88.251 млрд руб. Показатель EBITDA составил 15.416 млрд руб. против 15.124 млрд руб.



"AK&M" от 21.10.2019