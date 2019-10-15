ЦБ РФ установил официальный курс евро на 22 октября в размере 71.1696 руб. против 71.1299 руб. на 19 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



19.10.19 - 71.1299 руб.

18.10.19 - 70.9023 руб.

17.10.19 - 71.0503 руб.

16.10.19 - 70.8473 руб.

15.10.19 - 70.9305 руб.











































































































































































































"AK&M" от 21.10.2019