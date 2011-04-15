Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 октября

Банк России установил на 22 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.8354

1 Азербайджанский манат 37.5836

100 Армянских драмов 13.3600

1 Белорусский рубль 31.2966

1 Болгарский лев 36.4409

1 Бразильский реал 15.5064

100 Венгерских форинтов 21.5735

1000 Вон Республики Корея 54.5256

10 Гонконгских долларов 81.3055

10 Датских крон 95.4000

1 Доллар США 63.7606

1 Евро 71.1696

100 Индийских рупий 90.0109

100 Казахстанских тенге 16.3520

1 Канадский доллар 48.6128

100 Киргизских сомов 91.1478

10 Китайских юаней 90.2039

10 Молдавских леев 36.7285

1 Новый туркменский манат 18.2434

10 Норвежских крон 69.8394

1 Польский злотый 16.6599

1 Румынский лей 14.9771

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7977

1 Сингапурский доллар 46.8552

10 Таджикских сомони 65.8004

1 Турецкая лира 10.9451

10000 Узбекских сумов 67.6326

10 Украинских гривен 25.4686

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.9398

10 Чешских крон 27.8145

10 Шведских крон 66.2551

1 Швейцарский франк 64.7447

10 Южноафриканских рэндов 43.2152

100 Японских иен 58.6871

"AK&M" от 21.10.2019