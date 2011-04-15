Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 22 октября

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Банк России установил на 22 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.8354
1 Азербайджанский манат 37.5836
100 Армянских драмов 13.3600
1 Белорусский рубль 31.2966
1 Болгарский лев 36.4409
1 Бразильский реал 15.5064
100 Венгерских форинтов 21.5735
1000 Вон Республики Корея 54.5256
10 Гонконгских долларов 81.3055
10 Датских крон 95.4000
1 Доллар США 63.7606
1 Евро 71.1696
100 Индийских рупий 90.0109
100 Казахстанских тенге 16.3520
1 Канадский доллар 48.6128
100 Киргизских сомов 91.1478
10 Китайских юаней 90.2039
10 Молдавских леев 36.7285
1 Новый туркменский манат 18.2434
10 Норвежских крон 69.8394
1 Польский злотый 16.6599
1 Румынский лей 14.9771
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7977
1 Сингапурский доллар 46.8552
10 Таджикских сомони 65.8004
1 Турецкая лира 10.9451
10000 Узбекских сумов 67.6326
10 Украинских гривен 25.4686
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.9398
10 Чешских крон 27.8145
10 Шведских крон 66.2551
1 Швейцарский франк 64.7447
10 Южноафриканских рэндов 43.2152
100 Японских иен 58.6871
"AK&M" от 21.10.2019