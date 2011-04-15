Русскоязычные пользователи даркнета пользовались заражённым браузером Tor, ESET

Международная антивирусная компания ESET обнаружила вредоносную кампанию, нацеленную на русскоязычных пользователей. Киберпреступники несколько лет распространяли заражённый браузер Tor, используя его для слежки за пользователями и кражи их биткоинов. Об этом говорится в



сообщении ESET.

Преступники распространяли троянизированный браузер на различных форумах, а также на сайте pastebin.com в качестве официальной русскоязычной версии Tor Browser.



"Эта малварь позволяет злоумышленникам видеть, какие сайты жертва посещает в данный момент. Теоретически они также могут менять содержимое посещаемой страницы, перехватывать вводимые данные и показывать фейковые сообщения на сайтах", - объясняет Антон Черепанов, старший исследователь компании ESET.



Перейдя на одну из фишинговых страниц, пользователь получал предупреждение о необходимости скачать новую версию браузера Tor. После установки троянизированная версия Tor Browser становилась полностью функциональным приложением.



"Преступники не меняли бинарные файлы браузера. Вместо этого они внесли изменения в настройки и расширения, поэтому обычные пользователи могли не заметить разницы между оригинальной и заражённой версиями", - говорит Антон Черепанов.



Одним из изменений стала блокировка функции обновления - обновлённый браузер потерял бы нужный преступникам функционал. Отключалась и проверка цифровой подписи дополнений, что позволяло атакующим вносить изменения в любой аддон. Преступники также внесли определенные изменения для оповещения командного сервера о посещаемых жертвой страницах.



Обнаруженный ESET вредоносный компонент был нацелен на три крупнейших торговых площадки в русскоязычном сегменте даркнета.



Этот компонент пробовал изменить адреса кошельков платежной системы QIWI. Троянизированная версия Tor автоматически подменяла оригинальный адрес биткоин-кошелька на адрес преступников, когда жертва пыталась оплатить покупку биткоинами.



В ходе расследования эксперты ESET обнаружили три биткоин-кошелька со множеством мелких транзакций. Общая сумма переведённых на эти кошельки средств составила 4.8 биткоина, что соответствует примерно 2.5 млн руб.



"Стоит отметить, что реальная сумма украденых средств гораздо больше, поскольку троянизированный Tor-браузер также подменяет и QIWI-кошельки", - подводит итог Антон Черепанов.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 21.10.2019