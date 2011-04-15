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21/10/2019
16:13

Число пересадок на Калужско-Рижской линии метро увеличится до девяти

Число пересадок на Калужско-Рижской линии метро увеличится до девяти, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.

"Они появятся с вводом Большой кольцевой и Коммунарской линий. Сейчас на оранжевой ветке пересадки имеют только шесть станций", - сказал А.Бочкарев.

Он отметил, что в будущем переходы появятся со станций "Рижская" и "Калужская" Калужско-Рижской линии на "Ржевскую" и "Воронцовскую" Большой кольцевой линии (БКЛ). "Академическую" свяжут пересадкой с одноименной станцией Коммунарской ветки.

Напомним, БКЛ - самый масштабный проект в истории метростроения в России и в мире. Длина нового кольца составит около 70 км, на нём разместится 31 станция.

Большое кольцо метро соединит все радиальные ветки на расстоянии до 10 км от существующей Кольцевой. Со станций БКЛ можно будет сделать пересадки на радиальные линии метро, Московское центральное кольцо, Московские центральные диаметры и радиальные линии железной дороги.

Шесть станций БКЛ открылись в 2018 году: "Деловой центр", "Шелепиха", "Хорошёвская", "ЦСКА", "Петровский парк" и "Савёловская".

"Сейчас на Большой кольцевой линии метро построено около 75% тоннелей. У нас есть уверенность, что основные работы на БКЛ мы завершим уже в 2022 году, а в 2023-м полностью запустим линию", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

До конца 2019 года планируется завершить строительство участка Некрасовской линии от станции "Косино" до "Авиамоторной" (последняя войдет в состав БКЛ), а также участка Большой кольцевой линии от "Авиамоторной" до "Лефортово".



"AK&M" от 21.10.2019
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