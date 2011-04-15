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21/10/2019
16:16

В Москве реконструируют улицу Верхние Поля

Улицу Верхние Поля на участке от улицы Марьинский парк до Чагинской реконструируют. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Проезжую часть расширят, а для пешеходов сделают удобный тротуар.

Движение автомобилей будет осуществляться по трём полосам для движения в обе стороны. На пересечении улицы Верхние Поля с улицей Марьинский Парк сделают восемь полос для движения: пять в сторону центра и три в сторону МКАД.

Реконструируют также участок от улицы Капотни до улицы Чагинская и от улицы Чагинская до МКАД. Здесь будет по три-четыре полосы в сторону МКАД и четыре в сторону центра.

Вдоль улицы Верхние Поля проложат широкие тротуары и велодорожки.



"AK&M" от 21.10.2019
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