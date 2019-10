Ещё шесть компаний Газпрома присоединятся к налоговому мониторингу

Шесть компаний группы "Газпром" - "Газпром добыча Астрахань", "Газпром трансгаз Волгоград", "Газпром трансгаз Самара", "Газпром трансгаз Саратов", "Газпром трансгаз Уфа" и "Газпром трансгаз Чайковский" - с 1 января 2020 года присоединятся к налоговому мониторингу. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Переход на такую форму налогового контроля направлен в первую очередь на дальнейшее повышение прозрачности деятельности группы "Газпром".



Поэтапное присоединение других компаний Группы к налоговому мониторингу будет продолжено.



Первым дочерним обществом ПАО "Газпром", которое присоединилось к налоговому мониторингу, стало ООО "Газпром экспорт". Компания перешла на него с 1 января 2019 года.



Налоговый мониторинг - это форма налогового контроля, позволяющая налоговому органу в режиме реального времени проверять правильность исчисления, полноту и своевременность уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, обязанность по уплате (перечислению) которых в соответствии с Налоговым кодексом РФ возложена на налогоплательщика.



Налоговый мониторинг является способом расширенного информационного взаимодействия, при котором организация предоставляет налоговому органу доступ в режиме реального времени к данным бухгалтерского и налогового учета, а взамен получает право в случае наличия сомнений запросить у налогового органа мотивированное мнение по вопросу налоговых последствий совершаемых сделок.



Режим налогового мониторинга существенно ускоряет решение спорных ситуаций о применении налогового законодательства и позволяет налогоплательщику избежать в будущем доначислений сумм налогов, пеней и штрафов, а также снижает бремя налогового контроля.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 21.10.2019