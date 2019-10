Газпром и ЯНАО готовят соглашение о сотрудничестве в 2020 году. Об этом говорится в сообщении компании по итогам встречи председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрия Артюхова.



Стороны подчеркнули стратегический характер сотрудничества. Компания продолжает реализацию инвестиционных проектов в рамках развития на полуострове Ямал крупного центра газодобычи. В частности, готовятся к вводу в эксплуатацию новые производственные объекты на Бованенковском месторождении, идут работы, связанные с обустройством Харасавэйского месторождения. Кроме того, ведется техническое перевооружение, реконструкция и расширение действующих мощностей на месторождениях Надым-Пур-Тазовского региона.



На встрече была рассмотрена совместная работа по созданию в регионе инфраструктуры для заправки автотранспорта газомоторным топливом. На сегодняшний день в ЯНАО действуют четыре газозаправочных объекта Газпрома, в том числе в городах Новый Уренгой и Надым. В этом году компания планирует начать проектирование первой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Ноябрьске.



Приоритетные направления взаимодействия в 2020 году Газпром и Правительство ЯНАО закрепят в соответствующем соглашении, работа над которым находится на заключительном этапе.



Основным документом, регламентирующим сотрудничество ПАО "Газпром" и ЯНАО, является Генеральное соглашение. В развитие этого документа ежегодно заключаются соглашения о сотрудничестве. Подписаны Меморандум о взаимодействии в рамках реализации проекта "Ямал", Соглашение о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива.



Газпром является крупнейшим инвестором в ЯНАО. В 2013-2018 годах капитальные вложения компаний Группы "Газпром" (без учёта "Газпром нефти") в развитие производственных мощностей в регионе составили 1.2 трлн руб.



Газпром играет важную роль в социально-экономическом развитии ЯНАО. Налоговые платежи компании в бюджет региона в 2018 году выросли до 62.4 млрд руб. (в 2017 году - 55.1 млрд руб.). Общий размер всех выплат Газпрома в окружной и местные бюджеты ЯНАО (включая, в частности, средства на поддержку коренных малочисленных народов Севера) составил 71.3 млрд руб.



Уровень газификации ЯНАО по состоянию на 1 января 2019 года - 48.2%.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 21.10.2019