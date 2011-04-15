РФПИ и Fortum заключили соглашение о сотрудничестве

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и Fortum подписали соглашение, которое предусматривает сотрудничество сторон на российском энергетическом рынке. Об этом говорится в сообщении сторон.



Соответствующее объявление было сделано на полях заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям в России (КСИИ) под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.



РФПИ и Fortum соглашаются вести совместную деятельность в целях поиска привлекательных возможностей для сотрудничества на российском рынке возобновляемой и тепловой энергетики.



Fortum - ведущая компания в области экологически чистой энергетики, которая обеспечивает своих потребителей электроэнергией, теплом и холодом, а также предлагает интеллектуальные решения для более эффективного использования ресурсов.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами более чем из 15 стран на общую сумму более $40 млрд.







"AK&M" от 21.10.2019