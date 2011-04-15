Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/10/2019
18:36

РФПИ и Schneider Electric создают СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и французская компания Schneider Electric договорились о создании совместного предприятия для инвестиций в одного из лидеров российского рынка электротехнического оборудования "Электрощит Самара". Об этом говорится в сообщении РФПИ.

В рамках заключенного соглашения в случае одобрения сделки государственными органами, осуществляющими антимонопольное регулирование, РФПИ и Schneider Electric будет создано совместное предприятие в России для развития компании "Электрощит Самара". РФПИ и Schneider Electric направят на развитие компании не менее 3 млрд руб. Представители РФПИ войдут в совет директоров совместного предприятия и будут принимать участие в принятии ключевых управленческих решений. Совместное предприятие будет создано на основе активов группы "Электрощит Самара".

В настоящее время "Электрощит Самара" реализует комплексную программу модернизации производства с целью укрепления конкурентных позиций предприятия на российском рынке электротехнического оборудования, ёмкость которого оценивается в 150 млрд руб. Совместные инвестиции РФПИ и Schneider Electric будут направлены на модернизацию производственного процесса, разработку нового оборудования, а также улучшение сервисного обслуживания клиентов компании.

Привлечённые инвестиции содействуют созданию отечественного конкурентоспособного оборудования на основе собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.

Компания "Электрощит Самара" - высокотехнологичная производственная компания с 76-летней историей и безупречной репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0.4-220 кВ.

AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100