РФПИ и Schneider Electric создают СП

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) и французская компания Schneider Electric договорились о создании совместного предприятия для инвестиций в одного из лидеров российского рынка электротехнического оборудования "Электрощит Самара". Об этом говорится в сообщении РФПИ.



В рамках заключенного соглашения в случае одобрения сделки государственными органами, осуществляющими антимонопольное регулирование, РФПИ и Schneider Electric будет создано совместное предприятие в России для развития компании "Электрощит Самара". РФПИ и Schneider Electric направят на развитие компании не менее 3 млрд руб. Представители РФПИ войдут в совет директоров совместного предприятия и будут принимать участие в принятии ключевых управленческих решений. Совместное предприятие будет создано на основе активов группы "Электрощит Самара".



В настоящее время "Электрощит Самара" реализует комплексную программу модернизации производства с целью укрепления конкурентных позиций предприятия на российском рынке электротехнического оборудования, ёмкость которого оценивается в 150 млрд руб. Совместные инвестиции РФПИ и Schneider Electric будут направлены на модернизацию производственного процесса, разработку нового оборудования, а также улучшение сервисного обслуживания клиентов компании.



Привлечённые инвестиции содействуют созданию отечественного конкурентоспособного оборудования на основе собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок.



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) был основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. На данный момент РФПИ обладает успешным опытом совместной с иностранными партнёрами реализации более 70 проектов общим объёмом свыше 1.5 трлн руб., охватывающих 95% регионов РФ. В портфельных компаниях РФПИ работает более 800 тыс. сотрудников, годовая выручка которых составляет 6% ВВП России. РФПИ создал совместные стратегические партнёрства с ведущими международными соинвесторами из более чем 15 стран на общую сумму более $40 млрд.



Компания "Электрощит Самара" - высокотехнологичная производственная компания с 76-летней историей и безупречной репутацией. Является крупнейшим российским производителем электротехнического оборудования в сегменте 0.4-220 кВ.



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