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21/10/2019
18:18

"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту Москва-Лондон

"Уральские авиалинии" открывают рейс по маршруту Москва-Лондон. Об этом говорится в сообщении перевозчика.

Полётная программа стартует 20 декабря. Рейсы U6-745/746 будут выполняться четыре раза в неделю: по понедельникам, средам, пятницам и воскресеньям из московского аэропорта "Домодедово" с прилётом в аэропорт Стенстед.

"Уральские авиалинии" (ИНН 6608003013) входит в число 5-ти ведущих российских авиакомпаний по объёму перевозок. География полётов авиакомпании насчитывает более 200 направлений, парк воздушных судов состоит из самолётов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 46 авиалайнеров (24 А320, 16 А321, 5 А319 и 1 A320neo). По итогам 2018 года "Уральские авиалинии" перевезли 9000579 пассажиров (+13% к показателям 2017 года).


"AK&M" от 21.10.2019
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