Страховая компания "Согласие" выведена из-под залога в связи с полным погашением кредита. Об этом говорится в сообщении СК.



Доли структур группы "ОНЭКСИМ" - ООО "Интерконсенто" и Onexim Holdings Ltd - в ООО "СК "Согласие" (58.29% и 41.71% соответственно) были переданы в залог Совкомбанку в конце июня.



ООО "Страховая Компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Уставный капитал - 5.6 млрд руб. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает более 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 года премия "Согласия" составила 29.9 млрд руб., выплаты - 16.6 млрд руб.







"AK&M" от 21.10.2019