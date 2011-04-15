Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

21/10/2019
17:48

Страховая компания "Согласие" выведена из-под залога

Страховая компания "Согласие" выведена из-под залога в связи с полным погашением кредита. Об этом говорится в сообщении СК.

Доли структур группы "ОНЭКСИМ" - ООО "Интерконсенто" и Onexim Holdings Ltd - в ООО "СК "Согласие" (58.29% и 41.71% соответственно) были переданы в залог Совкомбанку в конце июня.

ООО "Страховая Компания "Согласие" основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Уставный капитал - 5.6 млрд руб. Региональная сеть страховой компании "Согласие" включает более 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 2018 года премия "Согласия" составила 29.9 млрд руб., выплаты - 16.6 млрд руб.



"AK&M" от 21.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100