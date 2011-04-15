Дайджест газеты "Ведомости" от 22 октября 2019 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 22 октября 2019 года.





БИЗНЕС ПОПРОСИЛ У МИНФИНА НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ ХОЛДИНГОВ КАК В ЕВРОПЕ



ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО ОСВОБОДИТЬ ОТ НАЛОГОВ ЧАСТЬ ДИВИДЕНДОВ И ДОХОДОВ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ





Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) направил в Минфин предложения, как улучшить налоговый режим крупных холдингов. Сейчас покупать зарубежные активы из России невыгодно, для этого приходится создавать холдинги в Европе, говорится в письме, с копией которого ознакомились "Ведомости". Чтобы исправить ситуацию, РСПП предлагает смягчить условия льгот - освобождения от налогов дивидендов и доходов, полученных при выходе из капитала компаний.





В РОССИИ НАЧАЛИ РАСТИ ЦЕНЫ НА ГРЕЧКУ

В ЭТОМ ГОДУ ОЖИДАЕТСЯ МИНИМАЛЬНЫЙ УРОЖАЙ ГРЕЧИХИ ЗА 5 ЛЕТ



Поставщики гречневой крупы информируют сети о повышении цен, сообщили "Ведомостям" сотрудники пяти крупных розничных сетей. Такие запросы стали поступать с сентября 2019 г., подтверждает представитель "Ашана": речь идет о росте на 20-25%. До этого повышений не было с 2017 г., добавляет он. "Лента" тоже получила аналогичные уведомления от поставщиков, пока их изучает, говорит представитель ритейлера.





ОНЛАЙН-КИНОТЕАТР IVI ПОДПИСАЛ ПОПУЛЯРНОГО ВИДЕОБЛОГЕРА

КРИТИКУЮЩИЙ РОССИЙСКОЕ КИНО СОЗДАТЕЛЬ YOUTUBE-КАНАЛА BADCOMEDIAN СТАНЕТ АМБАССАДОРОМ ХОРОШИХ ФИЛЬМОВ





Видеоблогер Евгений Баженов, создатель и ведущий YouTube-канала BadComedian, станет амбассадором хороших фильмов крупнейшего в России онлайн-кинотеатра ivi, сообщил "Ведомостям" директор по маркетингу ivi Алексей Казаков. Контракт заключен на один год, в рамках сотрудничества на сайте ivi появится специальный раздел с рекомендациями от BadComedian, добавил он.





СОВЛАДЕЛЬЦЕМ КРУПНЕЙШЕГО ПОСТАВЩИКА СИСТЕМ ДЛЯ ЗАКОНА ЯРОВОЙ СТАЛ ФОНД "ВТБ КАПИТАЛА"



ВСЯ КОМПАНИЯ ОЦЕНЕНА ПОД СДЕЛКУ В 60 МЛРД РУБЛЕЙ



"Технологическая реальность" - ЗПИФ под управлением "ВТБ капитал пенсионный резерв" купил 25,1% "Цитадели", поставщика IT-систем информационной безопасности для исполнения закона Яровой, сообщила Юлия Остроухова, представительница "ИКС холдинга", куда входит "Цитадель". Продавец - Антон Черепенников, говорит она. "Цитадель" оценена в 60 млрд руб., сказал человек, знающий об этом от одной из сторон сделки. Остроухова признала оценку примерно соответствующей действительности. Представитель ВТБ отказался от комментариев.





УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА ОДНОМАНДАТНИКОВ МОЖЕТ УСЛОЖНИТЬ ПОБЕДУ "ЕДИНОЙ РОССИИ" НА ВЫБОРАХ-2021



ВЫСОКОКОНКУРЕНТНЫМИ МОГУТ ОКАЗАТЬСЯ БОЛЕЕ ПОЛОВИНЫ ОДНОМАНДАТНЫХ ОКРУГОВ, ПРОГНОЗИРУЮТ ЭКСПЕРТЫ





Высококонкурентными могут оказаться более половины одномандатных округов, прогнозируют эксперты



В случае увеличения в Госдуме числа одномандатников на выборах 2021 г. "Единая Россия" может столкнуться с высокой конкуренцией более чем в половине округов, а ее представительство в Думе теоретически может сократиться вдвое. Это следует из первого доклада серии "Стратегия-2021", подготовленного Институтом социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ), с которым ознакомились "Ведомости".



Ранее близкие к администрации президента люди говорили "Ведомостям", что там обсуждается идея изменения соотношения в Думе списочников и одномандатников с нынешних 50/50 на 75/25 в пользу вторых, но решения пока нет.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 22.10.2019