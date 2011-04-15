Дайджест газеты "Коммерсант" от 22 октября 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 22 октября 2019 года.



ПЫТКАМ СБИЛИ ЦЕНУ

МВД ИНГУШЕТИИ ЗАПЛАТИТ ЗА СМЕРТЬ ЗАДЕРЖАННОГО ПОЛТОРА МИЛЛИОНА



Как стало известно "Ъ", Магасский районный суд принял решение, обязывающее МВД Ингушетии выплатить Лемке Далиевой, матери умершего от пыток в Центре по борьбе с экстремизмом Магомеда Далиева, 1,5 млн руб. Эта сумма в десять раз меньше той, что была заявлена в поданном госпожой Далиевой иске. Адвокаты потерпевшей намерены обжаловать решение в Верховном суде республики, а если и там "не найдут понимания", обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).





OZON ПОДКЛЮЧИТ ПОКУПАТЕЛЕЙ К ПРОДАЖАМ

ОНЛАЙН-РИТЕЙЛЕРЫ ЗАПУСКАЮТ РЕФЕРАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ



Крупные онлайн-ритейлеры в России заинтересовались развитием реферальных программ. Ozon предложит клиентам получать бонусы за привлечение на сайт новых покупателей, подобный инструмент готовят и в "Яндекс.Маркете", а ранее пилотный проект похожей программы совместно с сетью "ВКонтакте" запустила AliExpress. На фоне того, что трафик онлайн-сервисов не растет, программы, напоминающие сетевой маркетинг, могут помочь "выжать больше покупок" из прежней аудитории, прогнозируют эксперты.





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"AK&M" от 22.10.2019