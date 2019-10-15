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22/10/2019
09:18

ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 октября, в размере 71.1696 руб. против 71.1299 руб. на 19 октября

ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 22 октября, в размере 71.1696 руб. против 71.1299 руб. на 19 октября.


Курс евро за последние 5 дней:

19.10.19 - 71.1299 руб.
18.10.19 - 70.9023 руб.
17.10.19 - 71.0503 руб.
16.10.19 - 70.8473 руб.
15.10.19 - 70.9305 руб.





































































































"AK&M" от 22.10.2019
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