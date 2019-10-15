ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 22 октября, в размере 63.7606 руб. против 63.9542 руб. на 19 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



19.10.19 - 63.9542 руб.

18.10.19 - 64.0144 руб.

17.10.19 - 64.3455 руб.

16.10.19 - 64.2548 руб.

15.10.19 - 64.3652 руб.

















































































"AK&M" от 22.10.2019