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22/10/2019
09:34

Повтор! Чистая прибыль Трансконтейнера по РСБУ за 9 месяцев выросла на 68.3% до 10.426 млрд руб.

Чистая прибыль Трансконтейнера по РСБУ за 9 месяцев 2019 года выросла на 68.3% к аналогичному периоду прошлого года и составила 10.426 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

Выручка составила 62.339 млрд руб., что на 13.9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Операционные расходы компании выросли на 5%.

По состоянию на 30 сентября 2019 года активы компании составили 66.573 млрд руб., долг - 11.097 млрд руб.

ПАО "ТрансКонтейнер" (ИНН 7708591995) - дочернее общество АО "Объединённая транспортно-логистическая компания" (ОТЛК), учреждённого ОАО "РЖД", АО НК "Казахстан Темир Жолы" и Белорусской железной дорогой - зарегистрировано 4 марта 2006 года на базе филиала РЖД - Центра по перевозке грузов в контейнерах "ТрансКонтейнер". Хозяйственную деятельность компания начала 1 июля 2006 года.

ТрансКонтейнер располагает 40 собственными терминалами в основных грузообразующих центрах России. Также компания управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины, и контролирует 50% АО "КеденТрансСервис", оператора 19 железнодорожных терминалов в Республике Казахстан. Кроме того, ТрансКонтейнер является крупнейшим в России, странах СНГ и Балтии владельцем парка специализированного подвижного состава: в его собственности находится более 24 тыс. фитинговых платформ и около 67 тыс. крупнотоннажных контейнеров.

На сегодняшний день АО "ОТЛК" принадлежит 50% + 2 акции ПАО "ТрансКонтейнер", ПАО "ВТБ" - 24.84%, ООО "Енисей Капитал" - 24.74%, остальные акции находятся в свободном обращении. Акции и депозитарные расписки ПАО "ТрансКонтейнер" торгуются на Московской Бирже. Депозитарные расписки на акции Компании торгуются также на Лондонской фондовой бирже.

Прибыль ТрансКонтейнера по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла в 2 раза до 6.067 млрд руб. с 3.191 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 17.4% до 41.472 млрд руб. с 35.331 млрд руб., прибыль до налога на прибыль - в 2 раза до 7.703 млрд руб. с 4.042 млрд руб.



"AK&M" от 22.10.2019
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