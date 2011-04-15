S7 Airlines с 27 октября переходит на зимнее расписание

S7 Airlines с 27 октября 2019 года переходит на зимнее расписание полётов, которое будет действовать до 28 марта 2020 года включительно. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



В этот период авиакомпания будет выполнять рейсы по 194 направлениям в 26 стран мира.



В декабре возобновятся полёты S7 Airlines в города Италии, Болгарии и Австрии: в Турин и Пловдив из Москвы, а также в Инсбрук и Зальцбург из Москвы и Санкт-Петербурга. Добраться до альпийских курортов можно круглогодичными рейсами в Верону, куда выполняются прямые полёты из обеих столиц, и Мюнхен - из московского Домодедово и новосибирского "Толмачево. Кроме того, зимой S7 Airlines увеличивает количество рейсов в Краснодар, Сочи, Минеральные Воды как из Москвы, так и из Новосибирска.



S7 Airlines (бренд авиакомпании "Сибирь") является участником глобального авиационного альянса oneworld®. Авиакомпания обладает широкой сетью внутренних маршрутов, выстроенной на базе авиатранспортных узлов в Москве ("Домодедово") и Новосибирске ("Толмачёво"). S7 Airlines также выполняет регулярные полёты в страны СНГ, Европу, Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Все рейсы авиакомпании выполняются на воздушных Airbus, Boeing, Embraer.





"AK&M" от 22.10.2019