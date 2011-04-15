На юге Москвы с 26 октября изменят схему движения транспорта

На юге Москвы с 26 октября 2019 года изменят схему движения транспорта. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".



Так, будет закрыта Каховская линия метро для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию. В связи с этим в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта.



Для приоритетного движения городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах: с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область; с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта; с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область.



Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проспекта от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме.



Также будет запрещены выезд с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, и въезд на территорию разворотной площадки наземного городского транспорта, расположенной на Каширском проезде в районе станции метро "Варшавская".



Остановка в районе дома 10с11 по Каширскому проезду в направлении области будет запрещена.



"AK&M" от 22.10.2019