Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/10/2019
11:04

На юге Москвы с 26 октября изменят схему движения транспорта

На юге Москвы с 26 октября 2019 года изменят схему движения транспорта. Об этом говорится в сообщении ГКУ "Центр организации дорожного движения".

Так, будет закрыта Каховская линия метро для реконструкции и интеграции в Большую кольцевую линию. В связи с этим в районах Нагорный, Нагатино-Садовники и Москворечье-Сабурово изменится схема движения: будет обеспечен приоритетный проезд городского транспорта.

Для приоритетного движения городского транспорта будут введены выделенные полосы на следующих съездах: с Нахимовского проспекта на Варшавское шоссе в область; с Каширского шоссе на Коломенский проезд в направлении Нахимовского проспекта; с Коломенского проезда на Каширское шоссе в область.

Существующие выделенные полосы на участке Коломенского проспекта от Каширского шоссе в направлении Нахимовского проспекта и Варшавского шоссе над Нахимовским тоннелем будут работать в ежедневном режиме.

Также будет запрещены выезд с дворовой территории в районе дома 16 по Каширскому шоссе на данную магистраль, и въезд на территорию разворотной площадки наземного городского транспорта, расположенной на Каширском проезде в районе станции метро "Варшавская".

Остановка в районе дома 10с11 по Каширскому проезду в направлении области будет запрещена.

"AK&M" от 22.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100