На магистральном газопроводе "Сила Сибири" введут участок Чаянда-Ленск. Об этом сообщила Главгосэкспертиза России, которая рассмотрела представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство магистрального газопровода и объектов инфраструктуры на участке Чаянда-Ленск.



Работы пройдут в составе I этапа создания газотранспортной системы "Сила Сибири". По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.



Трасса газопровода "Сила Сибири" общей протяжённостью около 3000 км предназначена для транспортировки газа Иркутского и Якутского центров газодобычи ПАО "Газпром" российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Экспортная производительность газопровода на "восточном маршруте" составит 38 млрд куб. м в год. Основной ресурсной базой "Силы Сибири" служат Ковыктинское и Чаяндинское нефтегазоконденсатные месторождения.



Проектной документацией, получившей положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство магистрального газопровода протяженностью 205.35 км и объектов инфраструктуры на участке Чаянда-Ленск. Прокладка газопровода осуществляется подземным способом. Его трасса начинается в районе площадки установки предварительной подготовки газа (УППГ-3) Чаяндинского месторождения и проходит в восточном направлении до коридора магистрального нефтепровода "Восточная Сибирь-Тихий океан". Далее нитка газопровода будет проложена параллельно нефтепроводу до отметки 207 км (участок Ленск-Сковородино) с отводом на город Ленск. Конечная точка проектирования участка Чаянда-Ленск находится на ПК 1821+78 трассы "Сила Сибири" (граница проектирования этапа 1, стыковка с этапом 2.1).



Проектной документацией также предусмотрено строительство на участке газопровода площадок крановых узлов, узлов запуска очистных устройств на основных и резервных нитках, технологических площадок для обслуживания линейной инфраструктуры, а также промежуточных радиорелейных станций и иных сооружений и коммуникаций для обеспечения перекачки газа и обслуживания трубопровода.



Проектом также предусмотрено строительство внутриплощадочных проездов и разворотных площадок для спецтехники, служебного и грузового автотранспорта, обеспечивающего перевозку вспомогательных и хозяйственных грузов. Кроме того, для проезда большегрузного транспорта в направлении трассы газопровода проложат подъездную дорогу от трассы общего пользования "Ленск-Пеледуй" до дороги Ленск-Мирный. Дорожно-транспортная инфраструктура на проектируемом участке газопровода рассчитана на грузооборот не менее 100 тыс. т в год.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



