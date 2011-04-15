Компания "Россети" станет участником налогового мониторинга с 1 января 2020 года. Об этом говорится в сообщении компании.



Данная форма налогового контроля позволит минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума.



Налоговый мониторинг предполагает открытие компаниями налоговым органам доступа к своему налоговому и бухгалтерскому учёту в режиме онлайн, предоставление первичных документов и пояснений по запросам налоговиков. Налоговый орган в свою очередь даёт разъяснения по тем или иным налоговым рискам, исходя из информации, которую налогоплательщик предоставляет до заключения той или иной сделки, во время её заключения, до подачи и после подачи налоговой декларации.



Помимо этого система позволяет ускорить разрешение спорных ситуаций в части применения налогового законодательства. Система действует в России с 2016 года.



Компания "Россети" является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Управляет 2.34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2018 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 758 млрд кВт ч. Численность персонала Группы компаний "Россети" - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО "Россети" включает 35 дочерних и зависимых общества, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88.04% долей в уставном капитале.



Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за I квартал 2019 года выросла в 2 раза до 40.1 млрд руб. с 21.5 млрд руб. годом ранее.



Чистая прибыль группы "Россети" по МСФО за I квартал 2019 года составила 40.8 млрд руб., это на 22.9% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Выручка составила 265.5 млрд руб. против 260.3 млрд руб. Показатель EBIDTA вырос на 20.9% и составил 95 млрд руб.



"AK&M" от 22.10.2019