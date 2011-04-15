Граждане РФ не пострадали в Чили, МИД

Сведений о пострадавших среди граждан России в ходе протестов в Чили в консульский отдел посольства не поступало. Об этом сообщил ДСКЦ МИД РФ.



Напомним, на 22-23 октября 2019 года профсоюзы анонсировали общенациональную забастовку; в числе участников - сотрудники сферы здравоохранения и образования.



В стране ожидаются манифестации, повышены меры безопасности

В Сантьяго и ряде других городов Чили введён режим ЧС и комендантский час с 22:00 до 7:00.





"AK&M" от 22.10.2019