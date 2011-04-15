ЦБ установил требования к правилам внутреннего контроля по закону об инсайде

Требования к правилам внутреннего контроля компаний по "антиинсайдерскому" законодательству впервые установлены в указании Банка России.



Как говорится в материалах ЦБ, данный документ представляет собой регуляторные новации в связи с принятием поправок в закон об инсайде. Указание зарегистрировано Минюстом России и публикуется на сайте регулятора.



Наличие правил внутреннего контроля обязательно для юридических лиц, являющихся субъектами закона об инсайде, - как поднадзорных, так и неподнадзорных Банку России. Установление правил способствует выстраиванию эффективной системы противодействия инсайду и манипулированию рынком, недопущению со стороны компаний и со стороны их сотрудников нарушений требований и запретов, предусмотренных законом об инсайде.



В указании установлен минимальный набор положений, которые должны быть отражены в правилах, при этом требования к ним дифференцированы в зависимости от вида деятельности. Указание предусматривает, что правила должны содержать права, обязанности и функции структурного подразделения либо должностного лица, контролирующего соблюдение требований закона об инсайде и соответствующих нормативных актов.



Кроме того, в правила необходимо включить перечень мероприятий, направленных на обеспечение независимости ответственного структурного подразделения либо должностного лица, а также обеспечение непрерывности его деятельности, порядок осуществления контроля за реализацией юридическим лицом прав и исполнением обязанностей, предусмотренных соответствующим регулированием.



В то же время каждая компания по своему усмотрению может дополнять правила и иными положениями, направленными на надлежащее функционирование системы противодействия инсайду и манипулированию рынком.



Положения указания позволяют организациям передавать отдельные функции внутреннего контроля по закону об инсайде на аутсорсинг внутри группы компаний.



"Юридическим лицам следует при разработке правил внутреннего контроля не применять исключительно формальный подход, исходить из особенностей осуществляемой ими деятельности, а также из того, что нарушение требований и запретов закона об инсайде является грубым нарушением на финансовом рынке, сдерживающим его развитие, за которое предусмотрена ответственность. Противодействие неправомерному инсайду и манипулированию рынком на стороне участников рынка является необходимым элементом обеспечения справедливого ценообразования и равенства инвесторов на финансовом рынке", - отмечает директор Департамента противодействия недобросовестным практикам Валерий Лях, цитируемый в сообщении.



Для того чтобы участники рынка могли подготовить качественные правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями указания, предусмотрен отложенный срок вступления его в силу - 20 апреля 2020 года.



"AK&M" от 22.10.2019