Украина, ЕС и РФ провели технические консультации по транзиту газа

Украина, Европейская комиссия и Российская Федерация провели технические консультации в рамках подготовки к следующему этапу трёхсторонних переговоров по транзиту газа после 1 января 2020 года.



Встреча состоялась в понедельник, 21 октября, в Брюсселе.

В ходе консультаций стороны обсудили прогресс Украины в имплементации норм европейского законодательства и создании независимого оператора ГТС. Кроме того, речь шла о подписании соглашения о взаимодействии (interconnection agreement) между операторами ГТС Украины и России на стандартных европейских условиях, а также методике тарифообразования при транспортировке газа, других вопросах.



Ожидается, что следующий этап трёхсторонних переговоров о транзите газа состоится 28 октября.





"AK&M" от 22.10.2019