Пакет акций МИнБанка выставлен на торги

ООО "Инвестиционная компания Внешэкономбанка ("ВЭБ Капитал")" выступает продавцом 24 тыс. акций 0.006% капитала) Московского индустриального банка, говорится в материалах Росимущества.



Начальная цена - 346 тыс. руб. Итоги открытого аукциона будут подведены 21 ноября.



Напомним, в июле стало известно, что Банк России стал владельцем свыше 99.99% обыкновенных акций МИнБанка. Указанные действия были осуществлены в рамках реализации плана участия Банка России по предупреждению банкротства МИнБанка, предусматривающего приобретение Банком России дополнительного выпуска обыкновенных акций банка в размере 128.7 млрд руб.



МИнБанк по состоянию на январь 2019 года занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Активы банка на 1 января 2019 года составили 320.5 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений" от 22.10.2019