Ингосстрах застрахует ответственность операторов портовых терминалов

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Санкт-Петербурге одержал победу в открытом запросе предложений на право заключения договора страхования гражданской ответственности оператора порта/портового терминала. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Организатором совместной закупки выступила Управляющая компания ООО "Глобал Портс". Заказчиками страховых услуг являются АО "Первый контейнерный терминал", АО "Петролеспорт", ООО "Восточная Стивидорная Компания", ОАО "Усть-Лужский Контейнерный Терминал", ООО "МОБИ ДИК", ООО "Логистический Парк "Янино". С каждой компанией заключен договор страхования гражданской ответственности оператора порта/ портового терминала.



Страховая сумма по каждому договору составляет $20 млн. В покрытие входят такие риски, как гибель, повреждение или утрата груза, имущества третьих лиц, ущерб окружающей среде, вред жизни и здоровью третьих лиц.



В запросе предложений приняли участие ещё две страховые компании федерального уровня. Единогласным решением конкурсной комиссии победителем было признано СПАО "Ингосстрах".



CПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 22.10.2019