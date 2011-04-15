Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 октября

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Банк России установил на 23 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России
1 Австралийский доллар 43.6781
1 Азербайджанский манат 37.5088
100 Армянских драмов 13.3853
1 Белорусский рубль 31.2220
1 Болгарский лев 36.2296
1 Бразильский реал 15.4136
100 Венгерских форинтов 21.4656
1000 Вон Республики Корея 54.2222
10 Гонконгских долларов 81.1312
10 Датских крон 94.8594
1 Доллар США 63.6336
1 Евро 70.9196
100 Индийских рупий 89.7145
100 Казахстанских тенге 16.3203
1 Канадский доллар 48.6087
100 Киргизских сомов 90.9844
10 Китайских юаней 89.8526
10 Молдавских леев 36.6395
1 Новый туркменский манат 18.2070
10 Норвежских крон 69.6789
1 Польский злотый 16.5600
1 Румынский лей 14.8878
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.7686
1 Сингапурский доллар 46.7104
10 Таджикских сомони 65.6693
1 Турецкая лира 10.8930
10000 Узбекских сумов 67.4085
10 Украинских гривен 25.6315
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 82.3419
10 Чешских крон 27.7102
10 Шведских крон 65.9833
1 Швейцарский франк 64.3739
10 Южноафриканских рэндов 43.1678
100 Японских иен 58.6404
"AK&M" от 22.10.2019