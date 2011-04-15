Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 23 октября

Банк России установил на 23 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России





1 Австралийский доллар 43.6781

1 Азербайджанский манат 37.5088

100 Армянских драмов 13.3853

1 Белорусский рубль 31.2220

1 Болгарский лев 36.2296

1 Бразильский реал 15.4136

100 Венгерских форинтов 21.4656

1000 Вон Республики Корея 54.2222

10 Гонконгских долларов 81.1312

10 Датских крон 94.8594

1 Доллар США 63.6336

1 Евро 70.9196

100 Индийских рупий 89.7145

100 Казахстанских тенге 16.3203

1 Канадский доллар 48.6087

100 Киргизских сомов 90.9844

10 Китайских юаней 89.8526

10 Молдавских леев 36.6395

1 Новый туркменский манат 18.2070

10 Норвежских крон 69.6789

1 Польский злотый 16.5600

1 Румынский лей 14.8878

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.7686

1 Сингапурский доллар 46.7104

10 Таджикских сомони 65.6693

1 Турецкая лира 10.8930

10000 Узбекских сумов 67.4085

10 Украинских гривен 25.6315

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 82.3419

10 Чешских крон 27.7102

10 Шведских крон 65.9833

1 Швейцарский франк 64.3739

10 Южноафриканских рэндов 43.1678

100 Японских иен 58.6404

"AK&M" от 22.10.2019