Банк России на 23 октября понизил курс евро к рублю на 25 копеек до 70.9196 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 63.7606 руб.

Банк России на 23 октября понизил официальный курс евро к рублю на 25 копеек до 70.9196 руб. с 71.1696 руб., курс доллара США - почти на 13 копеек до 63.6336 руб. с 63.7606 руб. 22 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 23 октября уменьшилась более чем на 18 копеек (-0.27%) до 66.9123 руб. с 67.0946 руб. 22 октября.





"AK&M" от 22.10.2019