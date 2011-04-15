В Москве построят и реконструируют 500 км дорог за пять лет, А.Бочкарев

В Москве построят и реконструируют 500 км дорог за пять лет. Об этом заявил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, говорится в материалах Стройкомплекса.



По его словам, основной акцент сделан на создании хордовых магистралей. Так, Северо-Восточная хорда соединит крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города - Измайловское, Щёлковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Магистраль разгрузит центр города, Третье транспортное кольцо и МКАД.



Северо-Восточная хорда войдёт в состав хордового кольца, которое включает также Северо-Западную, Юго-Восточную хорды и Южную рокаду.



"AK&M" от 22.10.2019