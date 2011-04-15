Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

22/10/2019
17:06

Роскосмос и Амурская область подписали соглашение

Роскосмос и Амурская область подписали соглашение. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.

Конструктивное сотрудничество сторон в рамках заключенного соглашения, рассчитанного на долгосрочную перспективу, будет способствовать решению вопросов социально-экономического и инновационного развития Амурской области с использованием потенциала космической отрасли и результатов космической деятельности. На территории Амурской области расположен ЗАТО Циолковский, в границах которого находится один из ключевых объектов наземной космической инфраструктуры - космодром "Восточный".

Важными направлениями взаимодействия региона и госкорпорации, определёнными соглашением, также являются вопросы модернизации и создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, сохранения и развития потенциала расположенных на территории Амурской области организаций Госкорпорации "Роскосмос", а также популяризация космической деятельности и сохранение наследия отечественной космонавтики.

"AK&M" от 22.10.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100