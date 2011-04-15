Роскосмос и Амурская область подписали соглашение. Об этом говорится в сообщении госкорпорации.



Конструктивное сотрудничество сторон в рамках заключенного соглашения, рассчитанного на долгосрочную перспективу, будет способствовать решению вопросов социально-экономического и инновационного развития Амурской области с использованием потенциала космической отрасли и результатов космической деятельности. На территории Амурской области расположен ЗАТО Циолковский, в границах которого находится один из ключевых объектов наземной космической инфраструктуры - космодром "Восточный".



Важными направлениями взаимодействия региона и госкорпорации, определёнными соглашением, также являются вопросы модернизации и создания новых высокопроизводительных рабочих мест, развития системы подготовки высококвалифицированных кадров для ракетно-космической промышленности, сохранения и развития потенциала расположенных на территории Амурской области организаций Госкорпорации "Роскосмос", а также популяризация космической деятельности и сохранение наследия отечественной космонавтики.



"AK&M" от 22.10.2019