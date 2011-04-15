Х5 начала отбор стартапов в Китае

X5 Retail Group приступила к поиску инновационных решений на китайском рынке. Об этом говорится в сообщении компании.



Отбор стартапов будет проводиться по 29 ноября 2019 года, а в середине декабря на питч-сессиях будут подведены итоги.



В рамках скаутинга Х5 ищет технологические решения для ключевых направлений цифровизации ритейла - потребительский опыт, операции в магазинах, цепочка поставок, онлайн-торговля, автоматизация процессов.



Отбор будет проходить в 4 этапа, направленные предложения будут рассматриваться экспертной комиссией Х5 и китайскими партнёрами. Всего в рамках конкурса планируется привлечь более 100 стартапов.



X5 Retail Group N.V. - крупнейшая в России продовольственная розничная компания по объёмам продаж. Компания управляет магазинами нескольких форматов: "мягкими" дискаунтерами под брендом "Пятёрочка", супермаркетами под брендом "Перекрёсток", гипермаркетами под брендом "Карусель", а также магазинами "у дома" под различными брендами. 18 мая 2006 года произошло слияние компаний "Пятёрочка" и "Перекрёсток" с целью создания ведущей компании на рынке продуктовой розничной торговли России. 26 июня 2008 года X5 завершила сделку по приобретению сети гипермаркетов "Карусель". В 2010 году компания приобрела сеть дискаунтеров "Копейка".



Акционерами X5 (по данным на начало 2019 года) являются: CTF Holdings S. A. - 47.86%, Intertrust Trustees Ltd (AxonTrust) - 11.43%, директоры X5 - 0.07%, казначейские акции - 0.01%, акции в свободном обращении - 37.63%.



Чистая выручка X5 Retail Group за 9 месяцев 2019 года выросла на 14.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 1260.4 млрд руб.



Чистая выручка российского ритейлера в III квартале выросла на 12.8% до 420.7 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Чистая прибыль X5 Retail Group N.V. по МСФО за первое полугодие 2019 года выросла на 59.3% до 22.805 млрд руб. с 14.313 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.9% до 843.175 млрд руб. с 734.077 млрд руб., валовая прибыль - на 19.7% до 210.064 млрд руб. со 175.458 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 27.8% до 66.072 млрд руб. с 51.697 млрд руб.



Чистая прибыль X5 по МСФО за II квартал 2019 года выросла на 55.5% до 13.508 млрд руб. с 8.685 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 14.3% до 437.311 млрд руб. с 382.559 млрд руб., валовая прибыль - на 19.3% до 109.5 млрд руб. с 91.788 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 24.2% до 36.599 млрд руб. с 29.464 млрд руб.



"AK&M" от 22.10.2019