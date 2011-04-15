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22/10/2019
15:05

В агропромышленном комплексе Вологодчины вводят режим ЧС

В агропромышленном комплексе Вологодчины вводят режим ЧС: за последние два месяца в регионе выпала двойная норма осадков. Об этом сообщила пресс-служба губернатора региона.

Соответствующее решение приняла комиссия по предупреждению и ликвидации ЧС правительства области. Ранее режим чрезвычайной ситуации был объявлен на территории 12 муниципальных районов.

"Затяжные дожди и низкие температуры на протяжении последних трёх месяцев существенно повлияли сначала на срок созревания и урожайность, а затем и на уборку ряда сельскохозяйственных культур. Сегодня техника вязнет в поле, комбайны приходится буксировать тракторами, часть урожая нам просто не собрать", - рассказал губернатор области Олег Кувшинников, цитируемый в сообщении.

Сложнее всего в этом году складывается ситуация с уборкой льна (собрано 23%), зерновых и зернобобовых культур (80%). Ущерб от гибели сельскохозяйственных культур уже составил около 252 млн руб. Гибель материальных ценностей (льнотреста в ленте) предварительно оценивается в 31.4 млн руб.

Сегодня в регионе продолжается уборка картофеля - уже накопано 56.2 тыс. т (81% от запланированного объема), а также собрано 7.4 т овощей открытого грунта (93% от планового сбора овощей). Работа на полях, если позволит погода, будет продолжаться до середины ноября.

"При планировании бюджета на 2020 год мы уже заложили дополнительные 20 млн руб. на приобретение семян и внесли изменения в порядок субсидирования приобретаемой аграриями специализированной техники. Это позволит оказать помощь нашим предприятиям в большем объеме", - рассказал начальник Департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов, слова которого приводятся в сообщении.

"Несмотря на неблагоприятные погодные условия, никто не снимает с нас ответственности по обеспечению продовольственной безопасности региона. Мы должны закрыть в полной мере потребность жителей Вологодской области в продуктах первой необходимости. Мы уже проходили это в 2017 году и успешно справились. Ситуацию надо взять на контроль и увеличить меры государственной поддержки тем предприятиям, которым потребуется дополнительная закупка техники и семенного фонда", - подчеркнул О.Кувшинников.

"AK&M" от 22.10.2019
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