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22/10/2019
18:22

Госдума приняла в первом чтении поправки в закон "О персональных данных"

Государственная Дума на пленарном заседании во вторник, 22 октября, приняла в первом чтении поправки в Федеральный закон "О персональных данных" в части обработки биометрических персональных данных. Об этом говорится в сообщении ГД.

Законопроектом предлагается отнести сведения, характеризующие генетические особенности человека, к персональным данным, в отношении которых установлена дополнительная защита.

По словам Вячеслава Володина, "законопроект устранит законодательный пробел в части защиты информации о человеке, полученной из его биоматериала и отражающей генетически значимые сведения о нем - данные о состоянии здоровья, образе жизни, поведенческих особенностях, чувствительности к лекарствам и аллергенам, другие индивидуальные характеристики. В современном мире такая информация представляет большой интерес не только для коммерческих компаний, использующих её для анализа привычек и интересов своих клиентов, но и для разного рода мошенников. В нынешнем виде ФЗ "О персональных данных" позволяет по умолчанию, без ведома и учёта волеизъявления человека, осуществлять бесконтрольный сбор и передачу его генетических данных".

"Биометрические методы идентификации имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами. Биометрические особенности невозможно утратить или забыть, намного сложнее фальсифицировать, достоверность аутентификации таким способом очень высока в силу их уникальности. И сегодня такой тип верификации своих клиентов использует все больше организаций - крупные банки, визовые центры и органы миграционного контроля, медицинские учреждения, - отметил председатель ГД. - Внедрение биометрического распознавания лиц уже обсуждают многие крупные авиаперевозчики - это позволило бы не только повысить безопасность, но и сократить время прохождения контроля при посадке в самолёт. То же самое касается организации массовых мероприятий".


"AK&M" от 22.10.2019
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