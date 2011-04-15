ГД приняла закон, упрощающий поиск информации о залоге движимого имущества

Государственная Дума приняла в третьем чтении проект закона "О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Об этом говорится в материалах ГД.



Председатель Комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что принятым законом вводится возможность упрощённого поиска информации о залоге движимого имущества через портал Госуслуг.



В целях упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества создается единая система поиска в Реестре уведомлений о залоге движимого имущества (оператором является Федеральная нотариальная палата) и Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (оператором является ЗАО "Интерфакс") с использованием портала Госуслуг.



"Сквозной поиск по вышеуказанным реестрам будет осуществляться по поисковым запросам, направленным через портал Госуслуг. Таким образом, можно будет узнать об обременении залогом движимого имущества, о заключении юридическим лицом договора финансовой аренды (лизинга), а также сведения о купле-продаже движимого имущества с сохранением права собственности за продавцом и др. Предлагаемая система существенно упростит поиск нужной информации, которая очень важна при заключении сделок с движимым имуществом, например, при покупке транспортного средства", - сказал П.Крашенинников.



Новые нормы вступят в силу по истечении 180 дней после дня официального опубликования закона.



"AK&M" от 22.10.2019