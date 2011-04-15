Госдума приняла поправки в закон "Об исполнительном производстве"

Государственная Дума на пленарном заседании поддержала принятие в третьем чтении поправок в закон "Об исполнительном производстве", которые призваны сделать общение граждан с судебными приставами более простым и удобным. Об этом говорится в материалах ГД.



Также поправками предлагается, чтобы судебные приставы могли извещать граждан (с их согласия) путём отправки им СМС-сообщений или размещения информации в их личном кабинете на сайте "Госуслуги".



Как заявил председатель профильного Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, слова которого приводятся в сообщении, нововведения помогут, с одной стороны, упростить получение гражданами юридически значимых документов, а с другой - сделать работу Федеральной службы судебных приставов более эффективной.



Закон должен вступить в силу с 1 января 2020 года.

"AK&M" от 22.10.2019