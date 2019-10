"Газпром добыча Оренбург" ведёт доразработку Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

ООО "Газпром добыча Оренбург" ведёт эффективную доразработку Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. Об этом говорится в сообщении компании.



В центральной и западной части месторождения пробурены новые газовые скважины. На них установлена фонтанная арматура и подземное оборудование, а также автоматическая система управления на случай пожара, падения или превышения давления. Таким образом, исключается возникновение нештатной ситуации и утечка газа в атмосферу.



Для транспортировки сырья на подготовку в цех по добыче нефти, газа и конденсата прокладываются газопроводы, а также линии подачи метанола для борьбы с образованием гидратных пробок. Скважины подключаются к действующим коммуникациям.



Всего до конца 2019 года в газопромысловом управлении общества планируется ввести в эксплуатацию 9 скважин: 7 - в цехе по добыче нефти, газа и конденсата, по одной на установках комплексной подготовки газа N 9 и 15. Суммарный прирост суточной добычи составит более 400 тыс. кубических метров газа.



ООО "Газпром добыча Оренбург" - промышленный комплекс Российской Федерации. Предприятие было создано 20 марта 1968 года.



В сферу деятельности "Газпром добыча Оренбург" входит: добыча газа, конденсата, нефти; подготовка углеводородного сырья; транспорт газа, конденсата, нефти и продуктов их переработки; поиск и разведка новых месторождений нефти и газа; обеспечение производственной и экологической безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов; мониторинг окружающей среды.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



"AK&M" от 22.10.2019