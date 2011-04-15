В Дорогомилово введут пешеходный мост

Пешеходный мост через Москву-реку соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную, сообщил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, говорится в материалах Стройкомплекса.



"В этом районе два действующих моста - Дорогомиловский и Белорусский, но они не располагают к пешим прогулкам, поскольку являются транспортными. Новый мост, который возведут в рамках реконструкции набережной Тараса Шевченко, обеспечит пешеходную связь между районами Дорогомилово и Пресненский", - сказал С.Кузнецов.



По его словам, изменится и береговая линия от театра "Мастерская Петра Фоменко" до жилого комплекса "Западный порт".



Для защиты набережной планируется реконструировать часть подпорной стенки и построить новую длиной 972 м. Чтобы они плавно примыкали друг к другу, под пешеходной дорожкой сделают консоль шириной 1.5 м.



"Такой вид укрепления берега позволит создать безопасные прогулочные зоны. Здесь обустроят пешеходные, велосипедные и беговые дорожки, установят фонари, скамейки и перголы - навесы", - отметил главный архитектор.



На набережной перед театром "Мастерская Петра Фоменко" может появиться многоуровневый амфитеатр. Москвичи и гости столицы смогут любоваться оттуда великолепным видом делового центра "Москва-Сити", расположенном на другом берегу реки.



Разработчик проекта планировки территории - ГАУ "НИ и ПИ Градплан города Москвы".



"AK&M" от 22.10.2019