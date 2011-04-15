Застройщики столицы могут оформить 22 госуслуги в электронном виде

Московские застройщики могут оформить 22 услуги в сфере строительства через интернет, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин, говорится в материалах Стройкомплекса.



"Из них 18 можно получить только на портале mos.ru. Также на сайте мэра дополнительно оформляют 16 услуг ресурсоснабжающих организаций для подключения к инженерным сетям", - сказал С.Лёвкин.



Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что в столице уделяется большое внимание развитию цифровых технологий. Они должны приходить на помощь и жителям, и бизнесу.



"Цифровизация строительной отрасли - один из приоритетов нашей работы. Перевод государственных услуг в этой сфере в электронный вид, с одной стороны, упростил застройщикам оформление документов, сделал эту процедуру понятной и прозрачной. С другой стороны, он дал городу возможность практически в режиме реального времени иметь доступ к информации о проектах, сроках строительства, позволил глубже анализировать ситуацию и прогнозировать развитие отрасли", - подчеркнул Э.Лысенко.



С начала 2019 года при участии Департамента информационных технологий и ГКУ "Новые Технологии Управления" в электронный вид переведены три услуги, предоставляемые Москомархитектурой и Мосгосстройнадзором: направление предложений о внесении изменений в правила землепользования и застройки города Москвы; уведомление о соответствии или несоответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) или садового дома или в уведомлении об изменении параметров планируемого строительства или реконструкции объекта ИЖС или садового дома параметров объекта ИЖС или садового дома установленным параметрам и (или) допустимости (недопустимости) размещения объекта ИЖС или садового дома на земельном участке; уведомление о соответствии (несоответствии) построенных или реконструированных объекта ИЖС или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности.



Услуги расположены на mos.ru, в разделе "Бизнес", далее - "Строительство, реконструкция, ремонт" в каталоге услуг.



"AK&M" от 22.10.2019