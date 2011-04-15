В "Иволгах" на МЦД заработают тепловые завесы, говорится в материалах Стройкомплекса.



Как сообщил начальник дирекции МЦД Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Андрей Акимов, слова которого приводятся в сообщении, около 2 тыс. тепловых завес будут работать в поездах "Иволга", курсирующих на Московских центральных диаметрах. "Крайне важно, чтобы пассажиры чувствовали себя максимально комфортно в пути. В 39 поездах "Иволга" в зимнее время будут функционировать тепловые завесы, установленные в дверных проёмах. Они не позволят холодному воздуху попасть в салон вагона", - сказал А.Акимов.



Для безопасности пассажиров в поездах установят более 2.5 тыс. внутренних и наружных камер видеонаблюдения. С их помощью машинист сможет контролировать посадку пассажиров на платформах и следить за целостностью подвижного состава.



За состоянием машиниста проследит умный электронный браслет. По функциям он схож с фитнес-браслетом: устройство на запястье будет считывать биологические параметры человека. Если оно заметит, что машинист начал засыпать или у него ухудшилось самочувствие, в кабине включится предупреждающий звуковой сигнал, а на пульте управления загорится световой индикатор.



Напомним, "Иволга" - новый городской поезд, почти целиком состоящий из отечественных комплектующих. Максимальная вместимость семивагонного состава превышает 2 тыс. человек.



"Иволга" оборудована системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi. Во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов, над сидениями расположены полки для малогабаритной ручной клади, а также крючки для одежды.



Туалеты оборудовали сенсорными смесителями для воды и дозаторами мыла, а также электросушилками для рук и пеленальными столиками.



В поезде нового поколения "Иволга 2.0" обновлён внешний вид "маски" поезда. У головных вагонов спроектировали более плавные контуры без выступающих деталей.



Дизайн составов приближен к внешнему виду московского транспорта, частью которого станет МЦД. В поездах появились прислонные сидения у дверей, а также USB-зарядки в каждом кресле.



На первом этапе около 50% перевозок по МЦД будет осуществляться новыми городскими поездами "Иволга" первой и второй серии. Составы пустят вместе с существующими электричками. Благодаря этому интервал движения между поездами в часы пик составит 5-6 минут. С развитием проекта МЦД все составы заменят на "Иволги".



"AK&M" от 22.10.2019