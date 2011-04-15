Внешнеторговый оборот России в январе-августе составил $432.9 млрд

Внешнеторговый оборот России в январе-августе 2019 года составил, по данным Банка России, $432.9 млрд. Об этом сообщил Росстат.



В том числе экспорт составил $271 млрд, импорт - $161.8 млрд.

Сальдо торгового баланса оставалось положительным - $109.2 млрд.





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