Внешнеторговый оборот России в январе-августе составил $432.9 млрд

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Внешнеторговый оборот России в январе-августе 2019 года составил, по данным Банка России, $432.9 млрд. Об этом сообщил Росстат.
В том числе экспорт составил $271 млрд, импорт - $161.8 млрд.
Сальдо торгового баланса оставалось положительным - $109.2 млрд.
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