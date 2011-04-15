РУСАЛ за 10 лет переработал 50% образованных отходов алюминиевого производства

РУСАЛ в течение 10 лет переработал и реализовал более 50% образованных алюминиевыми предприятиями компании отходов. Об этом говорится в сообщении компании.



Переработка шлама глиноземных предприятий - как красного, так и нефелинового - составила около 10%.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛ и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Прибыль РУСАЛа в I квартале 2019 года по МСФО упала в 2 раза до $273 млн с $544 млн годом ранее. Выручка составила $2.17 млрд по сравнению с $2.744 млрд. Сокращение выручки на 20.9% обусловлено падением цены на алюминий на 13.9% до $1859 по сравнению с $2159. Скорректированный показатель EBITDA снизился на 60.5% до $226 млн с $572 млн.





"AK&M" от 22.10.2019