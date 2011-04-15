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22/10/2019
18:26

В метрополитене разработали новую схему проезда на время закрытия Каховской линии

В метрополитене разработали новую схему проезда на время закрытия Каховской линии. Материал опубликован на сайте подземки.

Напомним, с 26 октября Каховская линия метро будет полностью закрыта для пассажиров в связи со строительством Большой кольцевой линии. Закрытие необходимо для скорейшей реконструкции и технического переоснащения станций и тоннелей для их последующего включения в состав Большой кольцевой линии метро.

Станции "Каширская", "Варшавская" и "Каховская" вновь откроются для пассажиров Московского метрополитена уже в составе Большой кольцевой линии. На время закрытия пассажиры смогут пользоваться станциями "Каширская" Замоскворецкой линии и "Севастопольская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Также для удобства пассажиров будет работать прямой компенсационный маршрут автобуса с остановками у закрытых станций метро.

Для проезда пассажиры могут пользоваться регулярными маршрутами наземного городского транспорта. До станции "Варшавская" пассажиры смогут доехать, воспользовавшись маршрутами троллейбуса 60 и 72 от станции "Каховская", а также 40 - от станции "Нагатинская". От станции "Каширская" до станции "Варшавская" будет курсировать автобус 607. От станции "Каширская" также можно будет доехать на автобусе 908 до станции "Нахимовский проспект", чтобы воспользоваться Серпуховско-Тимирязевской линией.

Каховская линия была открыта для пассажиров в 1969 году, и сейчас ее инфраструктура нуждается в масштабном обновлении для корректной работы в условиях высокой интенсивности перевозок. Здесь проведут ремонт платформ, модернизируют системы, отвечающие за безопасность движения поездов. Также строители поменяют облицовку путевых стен и платформ, реконструируют оборотные тупики, заменят часть верхнего строения пути и практически все инженерные системы.

До реконструкции интервал движения поездов на станциях Каховской ветки составлял пять минут. После включения этой ветки в состав БКЛ перерыв между поездами будет соответствовать графику новой кольцевой линии, а количество поездов вырастет в разы.

"AK&M" от 22.10.2019
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