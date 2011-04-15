Банк России разработал концепцию системы гарантирования на рынке страхования жизни. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Основные подходы концепции 22 октября были обсуждены регулятором с Министерством финансов. В дальнейшем планируется привлечь к дискуссии профессиональное и экспертное сообщество.



Введение системы гарантирования позволит повысить уровень доверия населения к институту формирования долгосрочных накоплений через страховые компании и обеспечить сохранность вложений граждан, застраховавших свою жизнь.



Система будет в целом строиться на тех же принципах, что и системы страхования депозитов и пенсионных накоплений. Предполагается, что в случае банкротства страховщика его обязательства перед физическим лицом по договору страхования жизни в пределах 1.4 млн руб. будут исполнены за счёт гарантийного фонда, формируемого из взносов страховщиков. Гарантирование инвестиционного дохода, если он предусмотрен договором страхования жизни, устанавливать не планируется.



Администратором системы гарантирования будет Агентство по страхованию вкладов. Членство в системе станет обязательным для всех страховщиков жизни.



Появление такой системы гарантирования ожидается не ранее 2021 года.



"AK&M" от 22.10.2019